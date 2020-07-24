Корнилов рассказал, как Госдеп США сам «вырыл яму» своему государству

Москва, 24 июля. Организаторы беспорядков в США, сделанных по «цветной методичке» Госдепа, сами вырыли яму своему государству. Такое мнение высказал политолог и публицист Владимир Корнилов.

Он отметил, что в Америке на сегодняшний день одна политическая сила пытается использовать так называемую технологию «цветной революции» для отстранения действующей власти в ходе президентских выборов.

«Они зря считают, что эта «цветная технология» управляема. То, что они обычно обкатывали на других странах, теперь внедряют у себя. При этом они думают, что после отстранения Трампа можно будет быстро загнать всех под ковер, сдержать, контролировать», — прокомментировал изданию «ПолитРоссия» Корнилов.

Он также обратил внимание, не России не нужно ориентироваться на ситуацию, которая происходит в США, поскольку у нас есть закон и свое понимание того, как нужно сдерживать беспорядки. Корнилов вместе с тем заявил, что с протестами скоро самостоятельно разберется президент США Дональд Трамп. По словам политолога, в настоящее время глава Белого дома «выжидает момент, чтобы прийти в роли спасителя белой консервативной Америки».