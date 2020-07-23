Ученые выяснили, какой вид хлеба поможет похудеть

Москва, 23 июля. Международная группа ученых нашла вид хлеба, который способствует снижению массы тела. Приготовленная с использованием зерновых и других природных компонентов выпечка позволяет человеку контролировать свой вес.

Большинство людей недовольны своей текущей формой и стремятся либо избавиться от излишков жира, либо набрать мышечную массу. Для этих целей было изобретено огромное количество диет и разработано множество программ для похудения, однако недавно выяснилось, что избавиться от лишних килограмм может помочь хлеб.

Методом проб и ошибок ученые пришли к выводу, что хлеб, испеченный с добавлением сухофруктов и растворимой клетчатки, способствует сжиганию излишков жира. Дело в том, что подобный продукт быстро и надолго утоляет чувство голода, и в конечном итоге за день человек потребляет меньшее количество калорий.

Эффективность потребления подобного хлеба была доказана опытным путем. Во время проведения эксперимента подопытные были разделены на две группы, одной из которых было предложено съесть хлеб с джемом, в то время как вторые потребляли зерновой хлеб с сухофруктами. Представители второй группы ощущали сытость на протяжении более длительного времени, и, как следствие, съедали меньше пищи в течение для.

В целом же все специалисты сходятся во мнении, что лишь правильное питание и физическая активность смогут подарить человеку желаемые формы. Подобной точкой зрения на вопрос придерживается и Настя Ивлеева, ранее раскрывшая секрет своего похудения.