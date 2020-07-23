Рогозин не исключил совместное освоение Луны Россией и Китаем

Москва, 23 июля. Россия планирует вести освоение Луны и строительство там научной базы совместно с космонавтами из Китая. Об этом в четверг сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он пояснил, что на сегодняшний день соответствующие договоренности есть с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзяном.

«Недавно мы с ним договорились, что освоение Луны и построение лунной научной базы мы, скорее всего, будем делать вдвоем — Россия и Китай», — сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Рогозин отметил, что в этом году у Китая было множество аварий, тем не менее местные «диванные эксперты не визжат о конце китайской космонавтики». Глава Роскосмоса отметил трудолюбие восточных коллег, а также обратил внимание, что специалисты из КНР продолжают испытывать свой характер и «гнут свою линию».

Напомним, ранее директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал новые пилотируемые космические корабли США. По его словам, они являются более просторной и гламурной версией российских «Союзов».