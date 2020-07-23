Как высушить волосы без фена: быстрые и эффективные способы

Что делать, если под рукой нет фена, а уже пора бежать на работу? Расскажем, как быстро высушить волосы без помощи электроприборов.

Фен, безусловно, штука удобная. Подул горячим воздухом, и через 5 минут голова сухая. Остальная укладка зависит от желания и наличия свободного времени. Однако, у этого помощника есть один очень существенный недостаток – он портит волосы. Если состояние локонов оставляет желать лучшего, то стоит их поберечь и хотя бы иногда давать отдыхать от вредного воздействия высоких температур. Предлагаем воспользоваться одним из проверенных лайфхаков.

Обзаведитесь полотенцем из микрофибры

Этот современный материал значительно лучше впитывает влагу, нежели привычный хлопок. Отожмите с его помощью лишнюю воду, избегая резких движений, чтобы не повредить пряди, а затем укутайте шевелюру на 7-10 минут. Как раз успеете позавтракать и накраситься. Предварительно можно промокнуть локоны бумажными полотенцами.

Используйте стайлинги на спиртовой основе

Тоже штука не самая полезная, но, как утверждают стилисты, довольно эффективная. Спирт в составе таких продуктов сушит волосы во всех смыслах этого слова. Подойдет на экстренный случай, когда дома отключили электричество, а вам пора бежать

Завершайте мытье нанесением бальзама–ополаскивателя

Практически все кондиционеры содержат в себе силикон. Вещество обволакивает пряди, образуя защитный барьер в том числе и для жидкости. Перед нанесением рекомендуется причесаться расческой с редкими зубьями.

Важно! Избегайте попадания средства на кожу головы, так оно создает воздухонепроницаемую пленку и закупоривает поры.

Сушите волосы пальцами

Осторожно промокните лишнюю влагу полотенцем и наклоните голову вперед. Тормошите шевелюру пальцами, разъединяя волоски и обеспечивая приток воздуха. Особое внимание уделите прикорневой зоне, так как кончики сохнут намного быстрее. Заодно получите дополнительный объем у корней и легкий эффект мокрых волос.

Пользуйтесь правильной расческой

Вообще-то говоря, расчесывать мокрые волосы не желательно, поскольку этот процесс нарушает структуру и способствует ломкости. Тем не менее расчесывание ускорит высыхание. Главное – использовать для этих целей гребень с большими редкими зубьями.

Погуляйте

В хорошую погоду вашими главными помощниками в деле сушки волос станут солнце и ветер.

Само собой, перечисленные способы уступают по эффективности фену, но точно выручат, если его не оказалось под рукой.