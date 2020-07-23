Avito и «Юла» опровергли утечку данных клиентов

Москва, 23 июля. Руководство интернет-сайтов бесплатных объявлений Avito и «Юла» опровергло новость об утечке информации о 600 тыс. пользователей. По словам представителей компаний, размещенные в Сети сведения не имеют каких-либо личных данных.

Ранее издание «Коммерсант» сообщило, что в Сети в свободном доступе появились адреса и номера телефонов пользователей сайтов Avito и «Юла». Каталог с таблицами был размещен на одном из хакерских форумов. В шести файлах указаны действующие контакты клиентов.

Однако в Avito пояснили, что в ходе проверки базы данных специалистам удалось выяснить, что информация не содержит ни паролей, ни значений в зашифрованном виде, ни e-mail, ни какой-либо другой закрытой информации.

По словам представителей сайта, данные были получены при помощи «парсера» — программы, которая автоматически собирает открытые данные с веб-ресурса.

«Таким образом, база полностью состоит из публичной информации, которая доступна у нас на сайте и может быть собрана парсингом. Ни о какой утечке данных речи не идет», — пояснило руководство Avito.

Напомним, ранее на незащищенном сервере в Сети оказались данные пользователей из таких бесплатных приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN.

По информации специалистов, в открытом доступе оказались электронные адреса, незашифрованные пароли, модели устройств и IP-адреса пользователей. Также отмечается, что все VPN-приложения, которые оказались подвержены утечке данных, имеют одного и того же разработчика.