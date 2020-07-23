Как растет арбуз: 6 приемов опытных дачников для большого урожая бахчевых

Как вырастить арбуз? Можно ли это сделать в условиях средней полосы России? Как добиться хорошего урожая? Рассказываем о хитростях, которые используют садоводы со стажем.

Арбуз – культура теплолюбивая. Он хорошо растет только под жарким солнцем и прекрасно справляется с засушливыми условиями. Поэтому климат, например, Подмосковья, ему совершенно не подходит. Лето здесь редко бывает жарким, а дожди могут загубить весь небольшой урожай.

Но выращивать арбузы можно не только в Краснодарском крае и жарком Крыму. Зная эти шесть секретов, вы получите спелые, крупные полосатые ягоды и в центральной полосе России.

1. Укрывайте тщательно

Опытный агроном на вопрос, как растет арбуз, скажет, что лишь при условии высевания с наступлением стабильной теплой погоды. На юге семена отправляют в почву в конце мая, а урожай собирают в первых числах августа.

В регионах севернее при такой посадке вы лишаете арбузы шанса на вызревание. Солнечных дней меньше, а значит, времени плодам требуется больше. Высадку семян нужно производить в первых числах мая. А чтобы уберечь их от возможных заморозков, — тщательно укрывать.

Для этого удобно использовать пластиковые бутылки. Отрежьте донышко у литровой и поставьте на лунку с засеянными семена. Сверху поставьте еще одну бутылку побольше – пятилитровую, тоже с отрезанным дном. В таком двойном коконе росткам не повредят даже ночные заморозки.

Арбузы высаживают в лунки на расстоянии полтора-два метра и глубиной до четырех сантиметров. В каждую лунку кладут по два-три семечка. После установки защитных «колпаков» поливать семена нужно через горлышко бутылки теплой водой. Укрытие не снимают, пока не появятся здоровые ростки.

2. Ждите первый лист

Когда под двойным коконом покажутся первые листочки, арбузы прорежают. Из проросших в одной лунке семян оставляют самый сильный росток. Другие можно пересадить на новое место. После пересадки ростки обильно поливают и вновь накрывают пластиковым колпаком. В начале июня можно оставить одну пятилитровую бутылку. А убирать укрытие стоит к двадцатым числам июня.

3. Защищайте от солнца

Важный пункт в вопросе, как вырастить арбуз, — выбрать солнечное место. Бахчевые поля открыты и солнцу, и ветрам. Молодые ростки не затеняют ни деревья, ни кустарники. И только в этом случае они растут быстро и набирают силу.

Но когда на кустиках появятся первые плоды, с солнцем следует соблюдать осторожность. Оно легко может выжечь маленькие арбузы. Во время созревания их стоит накрывать, притенять от солнца. Для этого подойдут газеты, листья лопуха или легкая ветошь.

4. Подкладывайте под плоды дощечки

Если на юге дождаться дождя летом почти невозможно, то в средней полосе России дожди могут идти часто. Да и от полива влага может задерживаться на почве, что бахчевые культуры очень не любят. Для них привычны песчаные почвы, в которые вода просачивается мгновенно, а поверхность всегда остается сухой. Поэтому важно создать схожие условия и на своей грядке.

Подложите под каждый арбуз дощечку. Так плод не будет соприкасаться с почвой, что защитит его от гниения.

5. Поливайте правильно

Засухоустойчивые растения не требуют частого полива. Арбуз формирует мощную корневую систему, которая «разыскивает» водоносный слой в глубине почвы. На юге у него мало шансов. А вот в средней полосе куст вполне может наткнуться на мощный водоносный горизонт и сгнить из-за избытка влаги.

Поэтому нельзя допускать, чтобы корни арбузов уходили глубоко в почву. Для этого поливайте кустики не под корень, а в борозды, которые формируют между рядами. В этом случае корни будут тянуться под поверхностью грунта. А чтобы защитить их от интенсивного солнца, на следующий день почву нужно аккуратно разрыхлить и покрыть мульчей.

6. Обрезайте плети

Кажется, так здорово, что на одном кустике появились сразу десять арбузов. И все они одинаково быстро растут. Но важно помнить, что лето в центральной России короткое и не слишком жаркое. И этого времени может не хватить, чтобы вызрели все плоды.

Помогите каждому кустику вырастить для вас пусть несколько, но сладких и крупных арбузов. Их может быть пять или шесть, а потому уберите лишние завязи. Продуктивные завязи арбузных кустов находятся на главной плети. Боковые же следует удалять уже в момент цветения.