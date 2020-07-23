Зеленский потребовал расшифровать Украине каждый пункт Минских соглашений

Киев, 23 июля. Власти Украины настаивают на подробной расшифровке каждого пункта Минских соглашений. Об этом в четверг сообщил президент страны Владимир Зеленский во время посещения КПП «Станица Луганская».

Подробности необходимы Киеву якобы для того, чтобы определить, какие из условий может выполнить руководство страны.

«Мы хотим расшифровки каждого пункта Минска, тогда мы знаем или будем видеть — в состоянии мы это выполнить или не в состоянии, как мы это будем выполнять, кто ответственный», — сказал Зеленский.

Президент Украины также подчеркнул, что на данный момент правительством страны и Контактной группой в Минске обсуждаются детали бессрочного режима прекращения огня между Киевом и Донецком. Однако было отмечено, что тактика Украины заключается в том, чтобы обращать внимание на детали.

Напомним, по итогам конференции контактной группы Украина согласовала меры по прекращению огня между Киевом и Донбассом, которые неоднократно предлагались Донецком и Луганском. Они вступят в силу уже 27 июля. Как пояснил полпред России в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов, он оказался удовлетворен достигнутыми мерами.