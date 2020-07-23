Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Москва, 23 июля. Развод актрисы Кристины Асмус и комика Гарика Харламова до сих пор продолжает привлекать внимание общественности. Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом. Фотомодель показала, с чем она осталась после «развода».

В своем Instagram актриса опубликовала несколько интригующих фотографий с шутливой подписью. Знаменитость была запечатлена в длинном желтом платье, поверх которого был накинут темно-серый пуховик. Волосы девушки были немного растрепаны, а челка обрезана. По фотографии можно заметить изможденный вид Кристины Асмус.

В подобном виде Асмус села за руль мопеда, на багажнике которого громоздятся бесформенные баулы и цветные одеяла. На опубликованных снимках вид актрисы далеко не жизнерадостный, однако под ними она оставила достаточно веселую подпись.

«Разделили имущество», – написала модель, поставив несколько улыбающихся смайликов.

Вполне возможно, что данные снимки предназначались для какого-то модного журнала. Не исключено, что необычная фотосессия действительно в скором времени будет напечатана на глянцевой обложке.

В любом случае, подписчикам снимок и чувство юмора актрисы явно пришлись по вкусу. В комментариях к публикации фанаты написали множество восхищенных комментариев.

Стоит сказать, что к произошедшему относится с юмором и получивший свободу Гарик Харламов. Ранее юморист побывал в Санкт-Петербурге, где неоднозначно прокомментировал разведение мостов.