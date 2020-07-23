Небензя потребовал ответа США на сообщения о подготовке боевиков в Сирии

Вашингтон, 23 июля. США должны дать в Совбезе ООН комментарий в связи с появлением информации об их причастности к подготовке экстремистов на северо-востоке Сирии. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, тренировки и снабжение оружием боевиков Штаты осуществляют районе Ат-Танф. Об этом не раз заявляли сбежавшие оттуда экстремисты, которые признавалась в нападениях на силы официального режима в Сирии после предварительной подготовки под началом американцев.

Василий Небензя подчеркнул, что в указанном регионе Сирии и без того очень накаленная обстановка, включая противостояние местного населения и администрации курдов, активизацию деятельности террористических группировок и ухудшение гуманитарной ситуации.

«Мы еще раз призываем обратить внимание на ответственность оккупирующих сил. Совершающие побеги террористы пополняют так называемые спящие ячейки и рассеиваются по Ближнему Востоку», — констатировал представитель РФ.

Он также высказался за то, чтобы Штаты дали разъяснение по поводу будущих судов над боевиками, включая иностранных. Для проведения процессов США строят специальное здание. Однако непонятно, по законам какого государства будет вершиться правосудие.