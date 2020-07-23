В Сети сравнивают дочку и внучку Пугачевой на фото

Москва, 23 июля. Старшая наследница певицы Аллы Пугачевой артистка Кристина Орбакайте опубликовала сравнительное фото своей восьмилетней дочери Клавдии Земцовой и себя в том же возрасте.

«Наша с Клавдией внешность изменчива, мы похожи то на маму, то на папу», — написала Орбакайте под фото.

В комментариях под публикацией такой известной личности по традиции собрались не только толпы фанатов, но и некоторые другие звезды шоу-бизнеса. К примеру, среди них засветились нынешний супруг мамы Орбакайте Максим Галкин и певица шансона Любовь Успенская. Оба сошлись во мнении, что девочка — копия мамы. Также свое мнение высказали Анита Цой, Жасмин, Игорь Крутой и другие знаменитости.

«Я думала вначале второе фото тоже Кристина, а потом присмотрелась, поняла, что Клавдия», — высказалась фанатка звезды. «Да и вправду то копия папы, то двойник мамы, угодила», — шутит фолловер. «Сейчас на главную героиню фильма «Чучело», — убежден подписчик. «На этой фотографии очень похожа на деда Орбакаса», — высказался другой. «Вы как аристократка, наверно, генетика графини передалась больше вам, а не вашей маме», – поделился мнением поклонник артистки.

В Сети неоднократно сравнивали двух дочерей Пугачевой — Кристину и Лизу, рожденную в браке с юмористом Максимом Галкиным. Многие отмечали, что младшая наследница Примадонны больше похожа на маму, нежели старшая. Поклонники активно следят за жизнью Пугачевой, ее бывших и нынешних мужчин, а также детей. Так, недавно шоумен Рустам Солнцев опубликовал шуточный коллаж, на котором показал, как выглядели Примадонна, Галкин и Филипп Киркоров в 1976 году. Примечательно, что, когда 27-летняя Пугачева уже вовсю покоряла эстраду, Киркоров учился в младших классах школы, а Галкин только-только появился на свет.