Суд вынес приговор трем фигурантам дела о гибели главы Total

Москва, 23 июля. Солнцевский суд Москвы вынес обвинительный приговор трем фигурантам дела о гибели главы нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери, случившейся в результате катастрофы в московском аэропорту Внуково.

В качестве подозреваемых по делу проходили руководитель полетов Роман Дунаев, а также авиадиспетчеры Надежда Архипова и Александр Круглов, которым вменяли несоблюдение правил транспортной безопасности.

«Назначить наказание Дунаеву в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Круглову в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, Архиповой – в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — огласила приговор судья.

Сторона обвинения считает, что подсудимые нарушили целый ряд требований, из-за чего в ночь на 21 октября 2014 года самолет Falcon врезался в снегоуборочную машину, а четверо находившиеся на борту погибли.

Подсудимые свою вину не признали.