Вассерман посоветовал России «призвать к порядку» Украину, разорвавшую Минские соглашения

Россия является гарантом Минских соглашений, а потому обладает правом призвать нарушающую их сторону к порядку — каким именно способом она это сделает, покажет время. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политолог и публицист Анатолий Вассерман.

Так собеседник ФАН отреагировал на вступление в силу постановления Верховной рады о местных выборах. Согласно ему, 25 октября выборы в органы местного самоуправления Украины пройдут во всех областях страны, за исключением Донецкой и Луганской областей. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что таким образом Киев фактически вышел из Минских соглашений, и призвала участников «нормандского формата» (Берлин и Париж) обратить на это внимание.

«Я тоже считаю, что Украина таким образом отказалась от своих обязательств — ведь Минские соглашения были расписаны по пунктам, которые должны исполняться в строго определенном порядке, — сказал Вассерман. — Киев, кстати, неоднократно делал попытки его изменить — и в конце концов глава МИД Германии, а ныне ее президент Франк-Вальтер Штайнмайер даже предложил свою знаменитую «формулу», чтобы подобных поползновений не предпринималось».

Политолог напомнил, что согласно этой «формуле» сперва в основном законе Украины должен был быть предусмотрен особый статус для Донецкой и Луганской областей, согласованный с ее представителями.

«В частности, он предусматривал наличие собственных вооруженных формирований у этих двух регионов и прямое подчинение силовых ведомств их главам, а не начальству в столице, — заявил публицист. — Потом должен был быть принят закон о выборах, который устроил бы всех: и ДНР, и ЛНР, и Киев. Наконец, должны были пройти сами выборы — причем под надзором наблюдателей из разных стран и организаций. И вот если бы они признали демократичность прошедшей процедуры, то тогда и только тогда единая пограничная служба Украины получила бы право на контроль границы с Россией».

Таким образом, продолжил эксперт, приняв новый закон о выборах сильно раньше положенного срока, Верховная рада фактически разорвала Минские соглашения, утвержденные, кстати, Советом безопасности ООН.