Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали первый трейлер игры

Москва, 23 июля. Разработчики популярного экшена S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC World обнародовали первый трейлер компьютерной игры. Короткий ролик, демонстрирующий известные локации из Зоны отчуждения, появился в четверг на YouTube-канале Xbox.

В коротком двухминутном видео показаны места, которые хорошо знакомы фанатам, — город Припять, парк аттракционов, подземные тоннели и помещения заброшенной больницы. В ролике также показаны артефакты, аномалии и мутанты. Трейлер оканчивается появлением «сталкера» — человека в защитном комбинезоне и с оружием, которые идет в центр Зоны.

На данный момент точная дата релиза игры неизвестна. Ранее разработчики заявляли, что продолжение знаменитого экшена будет доступно на PC и Xbox. Предварительной датой выхода игры называется четвертый квартал 2021 года.

Напомним, в марте этого года в Сети появился официальный скриншот из новой игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Компания-разработчик таким образом поздравила геймеров с годовщиной выхода первой игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля».

Серия игр S.T.A.L.K.E.R. создана в жанре шутера от первого лица с элементами ролевой игры и action-adventure. События разворачиваются в нынешнее время, в альтернативном мире на территории Украины, в зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС. В сюжете игры явно прослеживаются влияние книги братьев Стругацких «Пикник на обочине» и снятого по ней фильма Андрея Тарковского «Сталкер».