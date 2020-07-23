Донбасс сегодня: Киев усилил обстрелы, дончане наказали ВСУ, ОБСЕ «потеряла» беспилотник

Донбасс, 23 июля. Украинские войска увеличили количество и интенсивность обстрелов народных республик. Удар возмездия армии ДНР привел к потерям в ВСУ. Штаб ООС манипулирует цифрами и лжет украинской общественности. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские войска в минувшие сутки выпустили в шесть раз больше снарядов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики, чем днем ранее. Количество нарушений составило 17. Стандартный набор вооружений и техники — минометы, гранатометы, боевые машины пехоты и стрелковое оружие — применялся на всех ключевых направлениях обороны ДНР.

Семь населенных пунктов республики испытали на себе «интеграцию по-украински» с помощью мин и гранат. Результатами обстрелов стали разрушения жилых домов в Коминтерново и повреждения водопровода в Горловке, из-за чего подача воды в республике была снижена.

Не обошли своим вниманием «освободители» Украины и Луганскую Народную Республику. Населенный пункт Знаменка дважды подвергался обстрелам, первый раз из пушек боевых машин пехоты, второй — из 120-мм минометов. Ранения получил один военнослужащий республиканской Народной милиции.

Армия ДНР наказала противника за обстрелы

Утром в среду бойцы 35-й бригады морской пехоты украинской армии обстреляли из минометов поселки Зайцево и шахты 6/7 в районе Горловки. В Зайцево частично разрушены четыре частных дома, кроме того, обстрелом поврежден водонапорный трубопровод в поселке шахты 6/7.

Защитники республики не оставили без ответа агрессивные действия противника и отработали на подавление огневой активности ВСУ. Результатом ответного удара стали двое тяжело раненных бойцов — матрос Компаниец и старший матрос Потрас, старший матрос Кравченко погиб.

Наблюдатели ОБСЕ «потеряли» беспилотник

Не только армейские корпуса ДНР и ЛНР представляют угрозу для украинских военных. Киевские силовики продолжают охотиться на технику международных наблюдателей, которая фиксирует нарушения солдатами Киева Минских соглашений. В районе Золотого (Луганская область) во вторник подразделения радиоэлектронной борьбы 30-й отдельной механизированной бригады перехватили иностранный беспилотник, сообщают в Управлении Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные разведки.

Беспилотный аппарат осуществлял плановый облет местности и был потерян наблюдателями Миссии в районе блокпоста украинской армии вблизи Золотого. Работа маневренных групп РЭБ украинской армии фиксируется практически по всей территории зоны конфликта. Причем основной целью украинских силовиков является даже не противник, а международные наблюдатели, благодаря которым мировая общественность узнает о фактах нарушения украинской стороной мирных договоренностей.

Как формируется статистика обстрелов штаба ООС

Пресс-центр штаба Операции объединенных сил в ежедневном режиме представляет общественности актуальные (по украинским меркам) сводки с фронтов Донбасса. Молодые пресс-офицеры штаба ООС рассказывают украинцам, сколько раз «террористы обстреляли мирные населенные пункты», а также «сколько добра причинили ВСУ Украине». Что касается количества обстрелов — отчеты Миссии ОБСЕ практически во всех случаях не совпадают с киевскими. Украинская сторона в разы завышает статистику ответного огня со стороны ДНР и ЛНР, при этом не выдавая это за ответный огонь. «Террористов» обвиняют именно в агрессии. Но, как оказывается, дутые киевские цифры имеют под собой вполне реальное обоснование, но не связанное с обстрелами противника.

К примеру, недавно в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ между двоими военнослужащими произошел конфликт, результатом которого стало ранение в ногу бойца по фамилии Ворон, сообщают в Управлении Народной милиции ЛНР. Оба «защитника» находились в состоянии наркотического опьянения, и драка переросла в перестрелку. Дабы скрыть данный инцидент от командования и мотивировать ранение военнослужащего, командир бригады Валерий Гудзь доложил в вышестоящий штаб об обстреле противником позиций бригады, в результате которого ранение получил солдат Ворон. Таким образом, украинцы в очередной раз услышали дезинформацию о том, как «террористы» стреляют по украинским военным, а раненый наркоман получит выплаты за боевые.