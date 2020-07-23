Захарова назвала «пустым выхлопом» доклад о «российском вмешательстве»

Москва, 23 июля. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в докладе парламента Британии о якобы российском вмешательстве нет никаких фактов или доказательств, подтверждающих такой вывод.

Дипломат подчеркнула, что представленный доклад лишен сути, кроме пустых обвинений в адрес России там больше ничего нет.

«Это какой-то абсолютно пустой выхлоп, потому что он изобилует обвинениями, но при этом не предоставляет никаких фактов», — прокомментировала Захарова.

Она отметила, что доклад подготовлен в традиционном стиле в духе «highly likely». Однако есть и нововведение: «95 процентов уверенности», добавила представитель МИД.

Напомним, что в докладе парламентарии обвиняет Россию в якобы вмешательстве в политику Британии, в частности, в процесс выхода страны из ЕС. По мнению сенатора Алексея Пушкова, этот документ является средством поддержания «антироссийской паранойи».