Синоптик рассказал, какой погоды ожидать в августе в курортных регионах РФ

Москва, 23 июля. Синоптики рассказали россиянам, какой погоды стоит ожидать в августе на главных курортах страны — в Крыму, Северном Кавказе и на черноморском побережье региона. Подробный прогноз составил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус рассказал, что последний месяц лета на Северном Кавказе станет самым теплым в этом году. Столбики термометров будут в среднем фиксировать до плюс 24 градусов, ночью температура будет опускаться до плюс 21 градуса. Максимальные значения температуры воздуха будут достигать отметки в плюс 30 градусов.

Температура на черноморском побережье региона в августе будет на пару градусов превышать значения нормы. В среднем температура будет варьироваться в пределах плюс 28–32 градусов. Синоптик предупредил о возможных грозах, порывистом ветре и сильных ливнях, передает Пятый канал.

На территории республики Крым последний летний месяц обещает быть теплым, но не жарким. Температура на полуострове достигнет отметки в плюс 23–24 градуса. Существенных осадков не прогнозируется, хотя август в Крыму традиционно занимает второе место среди других месяцев по дождливости.