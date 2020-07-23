Лолита рассказала, как ее расстроила живущая в Польше дочь

Москва, 23 июля. Певица Лолита Милявская приехала в Витебск на закрытие музыкального фестиваля «Славянский базар» и рассказала о том, что ее расстроила дочь Ева.

Напомним, что наследница российской звезды окончила второй курс университета в Польше. Связь друг с другом они поддерживают благодаря Интернету, «в реальности» они не виделись уже полгода.

Милявская рассказала, что в вузе, где учится Ева, действует балльная система, где максимум можно получить 100 баллов. Один из экзаменов девушка сдала на 90 баллов и так расстроилась по этому поводу, что даже плакала.

«Я спрашиваю, это как? Говорит: «Ну, это 5 с минусом». Ева, твоя мамочка так не училась! Диплом двух цветов — синий и красный, и никто его не смотрит, вообще мало кому пригодился — так, корочка. Важны знания, все время убеждаю», — прокомментировала певица успеваемость дочери.

Лолита подчеркнула, что у нее нет стремления делать из Евы медалистку. Певица призналась, что очень расстроилась из-за слез дочери по такому поводу.

Исполнительница также отметила, что опасалась пандемии коронавируса и колебалась, стоит ли рисковать и ехать на музыкальный фестиваль в Белоруссию.

Ранее Лолита рассказала, что в связи с карантином чуть не лишилась волос.