США обвинили РФ в испытании оружия в космосе

Москва, 23 июля. Вашингтон обвинил Россию в якобы проведении в космосе испытания противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении космического командования США.
Американская сторона утверждает, что 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который военные США обозначили номером 45915.
По данным Пентагона, запуск «объекта» производился рядом с другим российским спутником и не похож на тестирование спутника-инспектора.
«Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — отмечается в заявлении.