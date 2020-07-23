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США обвинили РФ в испытании оружия в космосе

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США обвинили РФ в испытании оружия в космосе

Москва, 23 июля. Вашингтон обвинил Россию в якобы проведении в космосе испытания противоспутникового оружия. Об этом говорится в официальном заявлении космического командования США.

Американская сторона утверждает, что 15 июля от российского спутника «Космос-2543» отделился другой объект, который военные США обозначили номером 45915.

По данным Пентагона, запуск «объекта» производился рядом с другим российским спутником и не похож на тестирование спутника-инспектора.

«Космическое командование США располагает доказательствами, что Россия провела неразрушающие испытания космического противоспутникового оружия», — отмечается в заявлении.

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Источник: РИА Новости
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