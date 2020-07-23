Лесопарки Москвы: общаемся с природой, не выезжая из города

Представляем вашему вниманию обзор лесопарковых зон Москвы, где можно с комфортом погулять, подышать свежим воздухом и даже познакомиться с представителями местной фауны.

Москва — огромный, динамично развивающийся мегаполис. Театры, музеи, выставки, кафе и рестораны, благоустроенные парки — здесь каждый найдет себе занятие по душе. Жители города давно привыкли к его сумасшедшему ритму, но иногда так хочется остановиться и просто прогуляться в тени деревьев по устланным ароматной хвоей тропинкам, послушать пение птиц, а если сильно повезет, то и полюбоваться на лесных обитателей. К счастью, все это возможно сделать, не выезжая за городскую черту.

Москва — один из самых зеленых городов мира. На территории столицы располагаются многочисленные лесопарковые зоны, за которыми бережно ухаживают, стараясь максимально сохранить первозданный вид. В результате благоустройства москвичи получили уникальную возможность с комфортом гулять, наслаждаясь общением с природой.

Алешкинский лесопарк

Расположен на северо-западе Москвы, в районе Северное Тушино. Добраться туда можно от метро «Планерная» пешком или проехав несколько остановок на автобусе.

Протяженность экологической тропы составляет почти 2,5 км. По пути следования установлены плакаты, рассказывающие об истории этих мест и населяющих его животных и птицах. В самом начале маршрута расположена детская площадка, чуть дальше — небольшое лесное озеро с мостиком и мемориал летчикам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Для любителей шашлыков оборудована специальная зона с мангалами и беседками, где каждый желающий может организовать пикник.

Долина реки Сходни в Куркино

В столичном Куркино расположилась уникальная охраняемая природная территория, которой присвоен статус заказника регионального значения. Ландшафтный парк длиной в 5,5 км протянулся вдоль живописной реки Сходни, долина которой стала домом для бобров, ондатр, американской норки и еще 80 видов животных, в том числе редких, включенных в Красную книгу Москвы. В самом водоеме обитает более 20 разновидностей рыб, некоторые из них более нигде на территории столицы не встречаются.

Флора этого места заслуживает особого внимания. Здесь произрастает около семи сотен видов растений. Помимо привычных деревьев, кустарников и трав тут можно встретить колючеплодник, напоминающий гибрид плюща и огурца, и даже дикорастущие орхидеи.

Для удобства посетителей по территории пролегают сразу три экологические тропы, представляющие собой деревянные настилы с лестницами и перилами. Красотами парка можно любоваться со смотровых площадок. При желании есть возможность записаться на часовую экскурсию «Звон Машкинского ручья».

Серебряный Бор

Излюбленное место летнего отдыха москвичей. Благоустроенные песчаные пляжи ежедневно привлекают сотни отдыхающих. Но сюда стоит ехать не только ради красивого загара. Главное богатство здешних мест — реликтовые сосны и наполненный фитонцидами целебный воздух. А еще крупнейшее в Москве тростниковое болото, озера, дикие ягоды, пение птиц, белки, зайцы, ласки. И все это недалеко от центра столицы! Говорят, здесь видели даже горностаев.

Серебряный Бор был излюбленным местом оперного певца Сергея Лемешева. В его честь назван растущий здесь величественный дуб.

Территория заповедника огромна. Прогулка по двум обустроенным экотропам займет не менее трех часов.

Битцевский лес

Настоящий оазис на окраине душного города. Является одним из крупнейших лесных массивов столицы. Здесь обитает множество диких животных, растут ягоды и грибы. Собирать дары леса в городской черте не рекомендуется, а вот научить детей разбираться в их разновидностях вполне возможно.

По соседству расположен один из старейших конноспортивных клубов. Профессиональные инструкторы научат новичков держаться в седле, а опытным всадникам предложат совершить конную прогулку по живописным окрестностям.

Протяженность экологической тропы здесь не так велика и составляет чуть более полукилометра. По всей территории установлены скамейки и информационные щиты, оборудованы места для отдыха. Регулярно проходят экскурсии, в том числе для слабовидящих. К этой категории граждан относятся с большим вниманием и заботой. Например, здесь есть специальная тропа, которая носит название «Прикоснись к природе», где все надписи продублированы тактильным шрифтом. Впрочем, этот маршрут будет интересен всем без исключения, потому что на нем расположено немало достопримечательностей, среди которых аптекарский огород, пасека и мини-зоопарк.

Кузьминки-Люблино

Природно-исторический парк расположен на юго-востоке Москвы и представляет собой большой лесной массив с протекающей по территории рекой Чурилихой и каскадом Кузьминских прудов. Здесь же расположена усадьба «Кузьминки», принадлежавшая помещикам Строгановым.

«Изюминка» этого лесопарка — экскурсия с элементами квеста «Там, на неведомых дорожках», которая проходит на недавно обустроенной экологической тропе. Экскурсоводы познакомят с многообразием животного и растительного мира, а гостям предстоит отыскать спрятанный в чаще сюрприз.

Природа Московского региона невероятно живописна. Познакомиться с разнообразием местной флоры и фауны можно, не выезжая за пределы города. Прогулки по благоустроенным маршрутам и познавательные экскурсии будут интересны и детям, и взрослым.