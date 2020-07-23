Медики рассказали, кому противопоказана молодая кукуруза

Москва, 23 июля. Молодая вареная кукуруза — одно из любимейших летних лакомств всех поколений и возрастов. Это простое и вкусное блюдо богато витаминами и питательными веществами, однако даже к его употреблению есть ряд противопоказаний.

Начнем с полезного. В кукурузе или маисе содержится витамины групп В, Е, К, С, РР и D, также в ней есть калий, магний, медь, фосфор и никель. Продукт просто изобилует важными эфирными маслами и жирными кислотами. Получается, что кукуруза сама по себе просто кладезь всего самого полезного.

Учеными давно доказаны ее положительные свойства в отношении сердечно-сосудистой системы, кукуруза снижает риск диабета, инфарктов и инсультов, поддерживает работу желчного пузыря и качество зрения. Хоть в ста граммах продукта более 300 калорий, вареная кукуруза все равно считается диетически блюдом, поскольку способствует снижению чувства голода.

Кукурузное масло считается одним из самых полезных масел, даже лучше подсолнечного. Оно помогает работе мозга, при лечении и профилактике атеросклероза, улучшает самочувствие, сон и снижает процент холестерина в крови.

В то же время кукуруза не рекомендуется людям с желудочной язвой и поражением двенадцатиперстной кишки. Также она опасна для тех, кто испытывает трудности со свертываемостью крови и тромбофлебитом. Употребление кукурузы может усугубить течение указанных недугов и привести к обострению.

Но тем, кто с такой проблемой не сталкивался, продукт принесет только пользу. Приготовить вкуснейшее сезонное блюдо несложно — достаточно залить чистую молодую кукурузу холодной водой и довести ее до кипения. Как только вода забурлит, нужно варить продукт в течение 15-20 минут. Рекомендуется добавлять к кукурузе немного соли, чтобы улучшить вкусовые качества.