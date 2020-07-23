Белый дом нашел новую жертву для торговой войны

Москва, 23 июля. США выдвинули обвинения Швейцарии в валютных махинациях, стремясь сохранить валютное господство доллара. Такую точку зрения высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ, доктор экономических наук Валерий Абрамов.

В интервью корреспонденту издания «Экономика сегодня» специалист заметил, что все государства проводят определенные манипуляции со своей валютой. Однако администрация президента США Дональда Трампа стремится развязать очередную торговую войну даже из-за неявного ущемления своих интересов.

«Примерно эту ситуацию мы видим в отношении Вашингтона к европейской стране. Швейцарские банки и правительства не делают ничего из ряда вон выходящего — интервенции проводят все. Но в ситуацию вмешалось лобби», — пояснил Абрамов.

Претензии Вашингтона к Берну сводятся к тому, что Швейцарский национальный банк в большом количестве скупает евро и другие валюты, в результате чего страна имеет существенный профицит торгового баланса с США.

Помимо этого, Вашингтон беспокоит рекордное укрепление швейцарского франка по отношению к евро за последние три года.