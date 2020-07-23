Эксперт назвал США и НАТО виновными в разрушении системы безопасности в Европе

Москва, 23 июля. Систему безопасности в Европе стали разрушать гораздо раньше украинского кризиса. Вина в этом лежит вовсе не на России, а на США и членах НАТО, считает заведующий Сектором региональных проблем отдела европейских исследований ИМЭМО РАН Константин Воронов.

Напомним, что ранее глава Минобороны Украины Андрей Таран высказал обвинения в адрес РФ, якобы Москва причастна к «разрушению основ европейской безопасности» и «созданию угроз миру и стабильности в Европе».

Стоит отметить, что еще в 1989 году главы западных государств обещали руководителю СССР Михаилу Горбачеву не «втягивать» в НАТО бывших стран-участников Организации Варшавского договора. Однако в течение 15 лет в Североатлантический альянс вошли Чехия, Польша, Болгария, страны Прибалтики. Таким образом, в нарушение договоренностей военно-политический блок вплотную приблизился к границе России. Кроме того, силы НАТО постарались уничтожить Югославию, затем стали помогать расколу Сербии.

Евросоюз и НАТО не прекращают усилий по вовлечению в свою орбиту Молдавии, Украины и Белоруссии, государств Закавказья. Некоторые из них уже попали под влияние Запада.

«Этим процессом руководили США, НАТО и ЕС, а Россия не была главным действующим лицом и не могла пустить его под откос. У всего этого были объективные причины, связанные с изменением баланса и расстановки сил в Европе и мире», — выразил мнение эксперт.

Воронов напомнил, что внутри западных стран и НАТО тоже не все спокойно, учитывая планы и заявления глав государств.

«На Западе также не все спокойно. Известно, что вытворяет Трамп, но пересмотр правил участия США в НАТО начался при Обаме. Европейские союзники Вашингтона не отстают — Макрон договорился до «смерти мозга НАТО», — рассказал Воронов.

Таким образом, разрушение системы безопасности в Европе идет и внутри западного мира, учитывая неоднозначное отношение некоторых европейских лидеров к проводимой американцами внешней политике, пишет ФБА «Экономика сегодня».