Жирные волосы — что делать? 5 способов сохранить свежесть прически до 7 дней

Что делать, если волосы жирные? И почему привычкой мыть их каждый день вы оказываете себе медвежью услугу?

Волосы жирнеют по естественной причине. Кожа головы выделяет смазку, которую называют кожным салом. Оно выполняет защитную функцию: не позволяет коже пересыхать, смазывает ее и увлажняет. Количество выделяемого сала индивидуально, оно зависит от возраста, генетики и даже цвета кожи. Поэтому одним девушкам приходится регулярно бороться с жирностью волос, а другие даже не знают о такой проблеме.

Волоски впитывают кожное сало. Интенсивно делают это волнистые и плотные пористые, а прямые и тонкие практически не поглощают его. Из-за этого у обладательниц кудрей избыточная жирность возникает редко. А у девушек с гладкими волосами помытая утром голова уже к вечеру может выглядеть несвежей.

Как часто мыть голову, если волосы жирные

Большинство женщин моют голову через день, но при повышенной жирности кожи приходится делать это чаще. Кажется, ежедневная гигиена решает проблему. На самом деле это не так. Шампуни содержат вещества, которые связывают кожное сало и буквально сдирают его с кожи. Та остается беззащитной, из-за чего вынуждена вновь производить естественную смазку.

Возникает порочный круг: вы часто моете голову, кожа трудится в усиленном темпе, чтобы восстановить защитный барьер. Если делать это каждый день, то и жирнеть волосы будут каждый день. Но при этом кожа может стать сухой, появится перхоть, скорость роста волос снизится. Да и краска на волосах держится совсем мало при таком режиме ухода.

Мыть голову каждый день вредно для здоровья кожи и волос. От этого они жирнеют еще больше и быстрее. Необходимо приучать себя к менее интенсивной гигиене, стараться мыть их не чаще двух раз в неделю, а в идеале — один раз.

Что делать, если волосы жирные: советы на каждый день

В одночасье справиться с проблемой не получится. Кожа — орган, отзывчивый к нашим привычкам. И придется сначала изменить их, а уже потом довольствоваться ее реакцией. Постепенно приучайтесь к редкому мытью головы. Сначала делайте это через день, потом — через два. И так выходите на удобный для вас режим.

Но при этом будьте готовы, что в первые дни волосы будут выглядеть не слишком привлекательно. Вам потребуется от трех недель до месяца, чтобы уменьшить работу сальных желез.

А чтобы ее не провоцировать, соблюдайте эти пять рекомендаций.

1. Промывайте волосы тщательно. Иногда нам кажется, что для удаления остатков шампуня или бальзама достаточно несколько секунд постоять под душем. Это не так. Средства с силиконами смываются медленно, так как, захватывая частицы пота и грязи, формируют тяжелые соединения. Чтобы им стечь с волосков, нужно время, и чем длиннее волосы, тем больше. Поэтому промывайте их проточной водой несколько минут. Для длинной шевелюры потребуется две-три минуты.

2. Прополаскивайте прохладной водой. Хорошая привычка — завершать душ прохладным обливанием. Вода комнатной температуры бодрит и освежает кожу. А сальные железы пусть не блокирует, но и не раздражает. Горячая вода, напротив, заставляет их работать с удвоенной силой. Чтобы прическа долго оставалась свежей, после горячего душа включите на пару минут прохладный.

3. Используйте фен только в случае крайней необходимости. Поток горячего воздуха оживляет сальные железы, и жировая смазка выделяется быстрее. Потому не удивительно, что, привыкая мыть голову по утрам и сушить ее феном, к вечеру вы получаете прическу, словно смазанную маслом. Старайтесь мыть волосы вечером и давайте им возможность высохнуть самим, при комнатной температуре. Укладка, конечно, пострадает. Но согласитесь, в тщательной укладке каждый день нет необходимости.

4. Не трогайте прическу руками. Плохие привычки, которые лишают локоны свежести: теребить их руками, поправлять челку, взъерошивать и приглаживать. Касаясь волосков ладонями, вы переносите на них жировую смазку с рук, а также остатки крема, загрязнений и всего того, что вы даже не замечаете. Приучите себя касаться шевелюры только расческой и не забывайте мыть ее регулярно с мылом.

5. Пробуйте разные прически. В первый день после мытья распущенные волосы, во второй — собранные «мальвинкой», в третий — в конский хвост, в четвертый — в аккуратный пучок. Так вы не только замаскируете «вчерашнюю свежесть» шевелюры, но и сделаете свой образ разнообразным.

Не увлекайтесь сухими шампунями. Они могут казаться хорошим решением проблемы, когда нужно освежить прическу, но вы твердо решили избегать ежедневного мытья. Сухие шампуни быстро впитывают кожный жир и убирают загрязнения, но использовать их регулярно не стоит. Они сушат волоски и делают их ломкими. Поэтому приобретите такое средство «на всякий случай» и используйте время от времени.