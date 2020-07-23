Захарова назвала исторические претензии Литвы к России циничными и аморальными

Москва, 23 июля. Обвинения Литвы в адрес России в «историческом ревизионизме» неуместны и аморальны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что власти этой прибалтийской страны занимаются героизацией так называемых лесных братьев, при том, что многие из которых напрямую сотрудничали с нацистами и виновны в гибели десятков тысяч мирных жителей. На фоне этого исторические претензии Вильнюса к Москве выглядят просто цинично.

Захарова также напомнила о том, как президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Брюсселе на заседании Европейского совета, заявил о необходимости противостоять российским «искаженным» оценкам истории, с которыми не согласны в столицах ряда стран Европы. Науседа добавил, что Литва будет добиваться того, чтобы ЕС признал это неприемлемым.

«Печально, что литовский лидер продолжает подпитываться такими деструктивными фобиями», — заметила спикер МИД.

По ее мнению, Науседе следовало бы подумать об улучшении двусторонних отношений, которые сейчас именно по вине Вильнюса оказались в беспросветном тупике.

Напомним, в этом году ряд европейских стран в преддверии 75-летия Победы начали заявлять, что СССР якобы наравне с нацистской Германией виновен в развязывании войны. 8 мая глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия единолично развязала Вторую мировую войну нападением на Польшу. И только Германия одна несет ответственность за преступления Холокоста против человечности. Министр подчеркнул, что попытки переписывать историю просто бесчестны.

Говоря об ухудшении отношений России и Литвы, нельзя не вспомнить и о других актах русофобии Вильнюса. Так, совсем недавно литовские власти распорядились остановить ретрансляцию пяти передач российского телеканала Russia Today. В ответ депутат Евгений Марченко предложил ввести санкции в отношении этой страны. С ним согласился сенатор Сергей Цеков.

По его словам, Москва могла бы ограничить литовский бизнес в доступе на российский рынок, к экспортируемым из РФ ресурсам. В налоговой сферы возможны меры, которые могут снизить число клиентов в России.

Член Совета Федерации Владимир Джабаров назвал запрет вещания российского телеканала в XXI веке «абсолютным безобразием». Он также напомнил, что в Литве много русскоговорящих людей, которые слушают российские СМИ. Таким образом, по мнению сенатора, действия Вильнюса говорят только о том, что литовские власти боятся Россию, а в век Интернета такие запреты вообще выглядят смешно.