Герой шоу «Холостяк» на ТНТ показал «железный пресс» на фото в плавках

Москва, 23 июля. Певец, музыкант и герой одного из сезонов шоу на ТНТ «Холостяк» Алексей Воробьев продолжает дразнить поклонниц фотоснимками в нижнем белье. Артист в отличной форме и не стесняется этого показывать. На днях он поделился снимком в плавках, продемонстрировав «железный пресс».

На фото артист позирует, лежа в водах горной речки, закинув руки под голову, чтобы четче были заметны рельефные бицепсы и мышцы живота. Судя по позе, музыкант чувствует себя расслаблено и не испытывает никакого дискомфорта, но, как он сам признался в подписи к снимку, вода в реке была ужасно холодной.

«Вода в этой горной речке была как в проруби на Крещение», — пожаловался Воробьев.

Поклонницы забросали артиста комплементами и восторженными отзывами о его отличной физической форме. Некоторые же стали беспокоиться о здоровье артиста, который решился на такой экстремальный поступок ради красивой фотографии.

«Ничего не отморозил?», — вопрошают фанаты. «Какой красивый и сексуальный», — пишут поклонницы. «Какое тело пропадает на фотосессиях», — сетует комментатор. «И в огонь, и в воду, что за мужчина, мечта», — восхищается одна подписчица. «Такие фотки опасны для здоровья, как твоего, так и твоих фанаток», — в шутку предупреждает другая.

Но не только мужчины российского шоу-бизнеса стремятся показать свои достижения в спорте и уходе за собой. Недавно откровенным фотоснимком поделилась певица Альбина Джанабаева, продемонстрировавшая фанатам соблазнительные очертания своих стройных ног. Несмотря на то, что звезда уже перешагнула сорокалетний рубеж, она продолжает следить за собой и отлично выглядит. Однако некоторые подписчики считают, что всему виной качественный фотошоп.