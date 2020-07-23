Путин обсудил с Трампом международную безопасность

Москва, 23 июля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из США Дональдом Трампом, передает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы национальные лидеры обсудили вопросы международной безопасности.

«Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности. В данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Президенты отметили необходимость коллективных усилий в деле ядерного нераспространения.

В завершение разговора, Путин и Трамп поздравили друг друга с 45-летием полета в рамках советско-американской космической программы «Союз-Аполлон».