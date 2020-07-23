Учены раскрыли причину агрессии комаров

Принстон, 23 июля. Причину агрессии комаров, в том числе «кусачесть» раскрыли ученые из Принстонского университета. Специалисты считают, что это связано с глобальным потеплением и урбанизацией.

Исследователи установили, что из существующих 3,5 тысячи видов этих насекомых, только несколько кусают человека и разносят инфекции. Сотрудники университета задались вопросом, почему только некоторые виды столь агрессивны по отношению к людям.

В качестве значимых факторов специалисты выделили изменения климата и городскую среду.

Исследования в городах Африки показали, что комары наиболее агрессивны в местах, где существуют сильно засушливые сезоны. При таком климате, отметила специалист Ноа Роуз, насекомые сильно зависят от человека и созданного ими запаса воды.

Кроме того, лабораторные исследования показали, что эти насекомые в засушливых местах более чувствительны к запаху крови. В ходе опытов выросшим из личинок комарам предлагали запахи крови человека и животных. Именно насекомые из густонаселенных регионов с засушливым климатом чаще предпочитали человеческую кровь.

Специалисты подчеркивают, что должны присутствовать два указанных выше фактора, в этом случае насекомые будут сильно агрессивными по отношению к людям.