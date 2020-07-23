Забывший слова из теста на когнитивные способности Трамп стал объектом шуток

Москва, 23 июля. Американский президент Дональд Трамп стал объектом шуток из-за теста на когнитивные способности.

В беседе с корреспондентом Fox News глава Белого дома заявил, что успешно сдал тест, однако он показался ему сложным. У Трампа попросили вспомнить слова из задания, которое он выполнял. Однако американский лидер, судя по всему, их забыл. Трамп сделать этого не смог и начал говорить о том, что видит перед собой.

«Человек, женщина, мужчина, камера, телевидение», — несколько раз повторил Дональд Трамп.

Соцсети просто взорвались после этого инцидента, и пользователи Интернета начали соревноваться, кто же придумает лучшую шутку с Трампом и его словами, которые он повторил многократно. Некоторые даже считают, что это самая выдающаяся фраза американского президента, и хотят назвать так музыкальную группу.

Также Трамп во время общения со СМИ выразил уверенность в том, что кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден должен пройти тест на когнитивные способности. Он пояснил, что у главы Соединенных Штатов должны быть «острый ум, выносливость, физическое и умственное здоровье».