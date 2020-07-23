В МИД РФ заявили о готовности к равноправному сотрудничеству с Великобританией

Москва, 23 июля. Россия готова развивать двусторонние отношения с Великобританией на основе равноправного сотрудничества. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что российская сторона основывается на принципе невмешательства во внутренние дела других стран при выстраивании международных отношений.

«Отсутствуют у нас недружественные намерения в отношении Британии, мы об этом тоже много раз говорили. Мы с ней готовы развивать равноправное сотрудничество», — отметила Захарова.

По ее словам, в Москве неоднократно предупреждали Лондон о неприемлемости антироссийской кампании в Соединенном королевстве.