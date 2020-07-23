Клиент «Альфа-банка» пожаловался, что организация активировала погашенный им кредит

Пользователь соцсетей пожаловался на «Альфа-банк». По словам недовольного заемщика, просроченный долг по двум кредитам банк погасил за счет списания денег с клиентского третьего кредитного счета, где задолженности не было.

«Банк снова активировал досрочно погашенный в 2018 году кредит, который был на сумму 38 970 рублей, и списал две суммы в счет погашения актуальных задолженностей в размере 19 436,17 и 19 533,83 рубля. По сути, банк сам у себя взял кредит, сам же отдал себе другой кредит и повесил проценты на клиента», — написал он на профильном форуме.

При этом, согласно тексту поста в соцсети, согласия клиента на совершение этих операций банк не получал, условия нового кредита не обсуждал, а проценты по нему оказались много выше современных.

Интернет-сообщество поддержало возмущенного клиента «Альфы». В комментариях появились упоминания о наличии в действиях банка уголовной составляющей.

Действительно, действия организации вызывают непонимание: в мобильном банковском приложении клиента, разместившего жалобу, кредитный счет, с которого банк сам произвел списание, не был активен. Клиент, по его словам, даже не видел этот счет, им не пользовался.

«Альфа-банк» появился в обсуждении менее чем через два часа после создания в соцсети поста недовольного клиента. Представитель организации пообещал разобраться в ситуации, но новой информации от него не появилось.

На запрос Федерального агентства новостей «Альфа-банк» тоже пока не ответил.

Специалист юридического департамента одного из крупнейших банков Ирина Коршунова прокомментировала ФАН случившееся.

«Предполагаю, что операции в рамках лицевых и кредитных счетов одного клиента в названном банке производит робот по алгоритмам, которые заложены в него из клиентских правил пользования кредитными продуктами. Обычно потребитель, пожелавший открыть кредитный счет и получить деньги банка взаймы, в договоре или заявлении о выдаче кредита присоединяется к типовым правилам кредитного продукта путем подписания заявления у представителя банка. В этом документе клиент соглашается с предлагаемыми условиями пользования счетами. Надо внимательно читать правила, с которыми вы соглашаетесь, занимая деньги».

Как пояснила эксперт, скорее всего, в условиях пользования кредитными продуктами «Альфа-банка» предусмотрен случай, когда он вправе в одностороннем порядке списывать средства с кредитного счета, где есть деньги, в пользу того кредитного продукта, где имеется просрочка. По словам юриста, следы сделок по перечислению денег всегда остаются на корреспондентском счете банка в ЦБ РФ и спорные операции поддаются проверке.

Чрезвычайно активное кредитование физлиц банками по мелким кредитным продуктам началось в России примерно 15 лет назад. Действительно, клиентам иногда тяжело восстановить в памяти, где, сколько и на какой срок оформлен разовый кредит или открыта кредитная линия. Восстановить эту информацию на бумаге поможет Национальное бюро кредитной истории. Здесь каждый гражданин может бесплатно периодически проверять свою кредитную историю, в том числе открытые до сих пор кредитные продукты.