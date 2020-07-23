Наталья Фриске объяснила, почему решила «бить брови», а не петь как сестра

Москва, 23 июля. Сестра покойной певицы Жанна Фриске Наталя работает мастером перманентного макияжа и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Это удивило ее подписчиков и они спросили напрямую, почему она предпочла бить «пудровые губы и брови» вместо того, чтобы петь как Жанна.

Такой вопрос ей задали в одном из многочисленных комментариях к посту в Instagram, в котором Наталья пригласила желающих записаться к ней «на бровки». В ответ Фриске спокойно объяснила, почему она занимается перманентным макияжем.

«У каждого свой путь, я выбрала такой», – написала Наталья.

Стоит отметить, что женщина все же пыталась быть похожей на звездную сестру. В далеком 2007 году она даже в течение нескольких месяцев заменяла Жанну в группе «Блестящие», но в итоге отказалась т этой идеи и выбрала, как теперь пишет, свой путь. Однако совсем недавно 13 июля она завила кудри, надела платье покойной сестры и спела на свадьбе в Подмок, чем шокировала поклонников.

Фолловеров оскорбило то что она копирует сестру.