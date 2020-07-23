Наталья Фриске объяснила, почему решила «бить брови», а не петь как сестра

Москва, 23 июля. Сестра покойной певицы Жанна Фриске Наталя работает мастером перманентного макияжа и не имеет никакого отношения к шоу-бизнесу. Это удивило ее подписчиков и они спросили напрямую, почему она предпочла бить «пудровые губы и брови» вместо того, чтобы петь как Жанна.
Такой вопрос ей задали в одном из многочисленных комментариях к посту в Instagram, в котором Наталья пригласила желающих записаться к ней «на бровки». В ответ Фриске спокойно объяснила, почему она занимается перманентным макияжем.
«У каждого свой путь, я выбрала такой», – написала Наталья.
Стоит отметить, что женщина все же пыталась быть похожей на звездную сестру. В далеком 2007 году она даже в течение нескольких месяцев заменяла Жанну в группе «Блестящие», но в итоге отказалась т этой идеи и выбрала, как теперь пишет, свой путь. Однако совсем недавно 13 июля она завила кудри, надела платье покойной сестры и спела на свадьбе в Подмок, чем шокировала поклонников.
Фолловеров оскорбило то что она копирует сестру.
«Не позорилась бы… Жанна была уникальная. Царство ей небесное», «Ну, ей до сестры, как до звезды на небе, ни голоса, ни внешности», — набросились на нее фанаты умершей артистки.