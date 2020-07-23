Россиянам рассказали, как простым способом увеличить пенсию

Москва, 23 июля. Российские пенсионеры, получающие выплаты на банковскую карту, могут рассчитывать на приятный бонус — дополнительные поступления. О простом способе увеличения пенсии рассказала партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.

В некоторых случаях пожилые люди, которым пенсия приходит на карту, могут получить различные денежные бонусы. В частности, их ожидает кэшбэк.

Юрист отметила, что получить дополнительные денежные средства возможно, если договор с банком предусматривает наличие кэшбэка и других денежных бонусов. При этом эксперт предупредила о возможных трудностях, которые могут возникнуть у желающих получить какую-то часть денег пенсионеров.

Петрикова указала, что Пенсионный фонд России работает не со всеми банками, кроме того, не все финансовые организации взаимодействуют с картой «Мир», через которую должны поступать выплаты пенсионерам, указал «ФедералПресс».

«Подробности и список банков-партнеров можно узнать в территориальном отделении ПФР», — посоветовала пенсионерам юрист в разговоре с Life.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин поручил обеспечить рост пенсий и доходов россиян не ниже инфляции. Глава государства потребовал добиться к 2030 году темпа роста ВВП выше среднемирового показателя, роста численности граждан, занятых в малых и средних предприятиях, в том числе самозанятых, до 25 млн человек.