Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 4 млн

Вашингтон, 23 июля. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в США превысило 4 миллиона человек, передает Reuters со ссылкой на данные местных и региональных властей.

По информации агентства, количество случаев пневмонии нового типа увеличилось на 1 миллион всего за 16 дней.

На данный момент в США зарегистрировано 4 000 255 заразившихся коронавирусом. Жертвами инфекции нового типа уже стали свыше 143 тысячи человек.

Наиболее пострадавшими от пандемии COVID-19 штатами являются Калифорния, Техас, Нью-Йорк и Флорида.