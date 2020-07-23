Зеленский привез президента Швейцарии на «линию соприкосновения» в Донбассе

Киев, 23 июля. Лидер Украины Владимир Зеленский и швейцарский президент Симонетта Соммаруга посетили КПП «Станица Луганская» — так называемую «линию соприкосновения».

Вместе с главами двух стран туда приехала делегация с участием представителей ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Напомним, что с 2015 года по распоряжению украинских властей введен пропускной режим с территориями на востоке страны, которые не подчиняются центру.

На территории Донецкой области функционируют четыре КПП, в Луганской у Киева есть только один пешеходный контрольно-пропускной пункт. Украинские власти отказались слушать наблюдателей от ОБСЕ и открывать больше КПП. Киев долгое время отказывался заниматься ремонтом подорванного моста через реку Северский Донец. В итоге движение по мосту сейчас доступно только для пешеходов.