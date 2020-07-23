МИД РФ призывает к воссозданию госинститутов в Ливии

Москва, 23 июля. Россия призывает к прекращению военных действий и воссозданию устойчивых государственных институтов Ливии. Об этом сообщает МИД РФ.

«Исходим из безальтернативности политического урегулирования в Ливии. Выступаем за необходимость учета мнений ливийских сторон, в том числе при планировании международного содействия по прекращению конфликта. В контактах со всеми ливийскими сторонами призываем к скорейшему прекращению военных операций и воссозданию устойчивых и единых государственных институтов, включая силовые структуры», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Россия принимает активное участие в урегулировании ливийского кризиса — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о проведении переговоров президента России Владимира Путина с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Также в ближайшее время в Москве планируется провести переговоры с Турцией — Москва и Анкара условились продолжать работать над подготовкой необходимых условий, которые будут способствовать долгосрочному и устойчивому режиму прекращения огня в Ливии.

В постоянном представительстве РФ при ООН со ссылкой на Лаврова заявили, что сложившаяся ситуация в североафриканской стране — результат агрессии НАТО в 2011 году, а международные игроки не заботились о ливийском народе и государстве.