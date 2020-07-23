Июль — время созревания ягод. В этот период особенно важно позаботиться о питании кустов и деревьев, поскольку недостаток необходимых веществ скажется на качестве урожая. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

По ее словам, добавлять на этом этапе удобрения нет смысла — они необходимы аккурат перед цветением и даже перед «завязыванием» ягодок, а конце июля в них нет никакого смысла. Кроме того, они способны даже испортить вкус будущего урожая.

«Сейчас смородина и малина повсюду созревают, только успевай собирать, — сказала писательница. — Поэтому минеральные удобрения на данном этапе из «рациона» ваших ягодоносных растений надо полностью исключить — подойдут разве только те, что сделаны на основе гуминовых кислот, жидкие и натуральные. Их нужно подливать под корень культур, благодаря этому ягодки будут созревать гораздо быстрее».

Эксперт заметила, что из-за прошедших дождей подобную подкормку делать не только можно, но и нужно: почва промывается, и растения остаются без всякого питания.

«Из-за этого ягоды могут оказаться водянистыми, — подчеркнула собеседница ФАН. — Если же про натуральные удобрения не забыть, то они будут полны витаминов, сочны и вкусны».

Заметим также, что недостаток влаги способен стать гораздо большей проблемой для ваших плодоносных культур, чем ее избыток и сопутствующий ему дефицит питательных элементов. Нельзя забывать, что, несмотря на временную дождливость, во многих регионах июль является самым жарким месяцем года, а потому именно в это время следует уделять особое внимание поливу деревьев и кустарников.

Эксперты советуют придерживаться следующих норм: молодой куст должен получать одно или два ведра воды (10-20 литров), взрослый — три или четыре; неплодоносящему саженцу нужно подлить от трех до пяти ведер, что эквивалентно 30-50 литрам; дерево возрастом от трех до пяти лет требует пять-восемь ведер воды (50-80 литров), а семи или десятилетнее — двенадцать-пятнадцать ведер (120-150 литров).