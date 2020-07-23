Директор Заворотнюк ответил на вопрос об интервью онкобольной актрисы

Москва, 23 июля. Директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова отказалась комментировать сообщения о предстоящем интервью звезды «Моей прекрасной няни», которая тяжело больна.

В прессу просочилась информация, что 49-летняя звезда готовится дать большое интервью на телевидении. Предполагается, что «няня Вика» расскажет о событиях своей жизни за последний год.

К Потаповой обратилось издание Nation News, чтобы она опровергла или подтвердила информацию об интервью.

«Мы не комментируем», — ответила она на вопрос об интервью онкобольной артистки.

Последний год жизни Заворотнюк окутан настоящей тайной. Журналисты обратили внимание, что телезвезда не появляется на публике и ничего не постит в социальных сетях. Позднее стало известно, что у Заворотнюк рак мозга, однако эту информацию официально семья известной актрисы так и не подтвердила, пишет Infox.ru.

Сообщалось, что на протяжении года состояние знаменитости то улучшалось, то ухудшалось. По последним сообщениям, звезде намного лучше, она перебралась из больницы домой, где живет со своим мужем, фигуристом Петром Чернышевым, пишет НСН.