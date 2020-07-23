МИД России отреагировал на претензии Японии по оборонной деятельности на Курилах

Москва, 23 июля. Претензии Японии к России по поводу проведения мероприятий оборонного характера в районе Южных Курил абсолютно неприемлемы, подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Категорически не приемлем претензии Токио в отношении оборонных мероприятий на Южных Курилах», — заявила дипломат.

Она напомнила, что островные территории принадлежат России согласно итогам Второй мировой войны, суверенитет над ними прописан в Уставе ООН. Это дает России основания вести на островах любую деятельность.

Захарова подчеркнула, что у Японии есть Белая книга, которая является докладом минобороны. Там есть страницы и про Россию. Материалы, по словам дипломата, оторваны от реальности и полны недоверия. Представитель МИД обратила внимание, что РФ действует в контексте ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, если говорить про оборонительные маневры.

«Действия нашей страны нацелены исключительно на эффективное обеспечение национальной безопасности в условиях напряженной военно-политической обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — прокомментировала Захарова.

Напомним, что сенатор Алексей Пушков обращал внимание, что целостность территории России закреплена конституцией. Поправки к Основному закону страны «поставили крест» на территориальных претензиях к РФ.