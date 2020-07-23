Глава Минздрава назвал сроки начала вакцинации от коронавируса в России

Москва, 23 июля. Россиян из группы риска могут начать вакцинировать от коронавирусной инфекции уже в августе, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о медицинских работниках и тех, кто наиболее часто контактирует с заболевшими людьми.

«Этим категориям риска будет предложена вакцина», — сказал Мурашко.

Срок массовой вакцинации министр не уточнил. Сначала должны завершиться клинические исследования, затем их оценят эксперты, и только после этого будет выдано разрешение на более широкое применение этой вакцины. При этом Мурашко отметил, что параллельно будет проводиться третья фаза клинических исследований.

«Эксперты планируют, что это будет именно 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже в амбулаторных этапах получат вакцинацию», — добавил министр.

Параллельно с этим начнется масштабирование и производство вакцины, и наиболее подверженным риску группам также будет предложено добровольно вакцинироваться.

«По результатам всего этого мы получим масштабное производство и масштабное применение», — заключил он.

Ранее создатель российской вакцины от коронавируса, замдиректора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что на ее разработку ушло около двух недель. По его словам, работа над препаратом была начата еще в феврале. Плюс специалисты еще в 2017 году начали готовить вакцину от ближневосточного респираторного синдрома. Поэтому, признался Логунов, творческих мук у ученых не было: «Копипаст в буквальном смысле».