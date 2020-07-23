Захарова: За гуманитарным брендом «Белых касок» скрываются мародерство и грабежи

Москва, 23 июля. Мародерство, грабежи и сотрудничество с террористами скрываются за гуманитарным брендом «Белых касок». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На брифинге в четверг, 23 июля, дипломат обратила внимание, что Запад продолжает поддерживать «Белые каски» и связанные с ними организации.

«Со своей стороны мы не раз отмечали, что за демонстративным фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа-, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму», — пояснила Захарова.

«Белые каски» официально ставят своей целью спасение мирного населения на территории боевых действий. При этом законное правительство Сирии обвиняет организацию во враждебной пропаганде и связях с джихадистами.

Российская сторона неоднократно сообщала о провокациях «Белых касок», направленных на демонизацию официального Дамаска.