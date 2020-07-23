Похудевшая Чехова взбудоражила подписчиков эффектной фигурой

Москва, 23 июля. Заметно похудевшая теледива Анфиса Чехова приятно удивила поклонников. Звезда опубликовала новый снимок в своем профиле в социальной сети Instagram.

На снимке Чехова запечатлена в легком платье на бретельках синего цвета в номере. Такой наряд подчеркивает эффектную фигуру теледивы. Она решила на убирать длинные волосы, а оставить их распущенными и уложить на одну сторону. Фанаты были взбудоражены образом Анфисы и буквально осыпали ее комплиментами.

Многие указали на то, что теледива заметно похудела. Некоторые заметили поразительное сходство с певицей Жанной Фриске.

«Анфиса, Вы ли это? Соглашусь со мнением большинства, что очень Жанну напоминаете», — написала ales_montalis. «Анфиса, вы столь прекрасны, что у людей фантазия разыгрывается», — отметил пользователь под ником iu_rii7605. «Худышка такая стала. Привыкли видеть Анфису с худеньким красивым личиком и крутыми бедрами. Сейчас просто на себя не похожа», — добавила rodikova.l.

Чехова ранее рассказала подписчикам в Instagram, что ее съемки чуть не закончились трагедией. Ведущая вместе с подругой-моделью была на фотосессии на яхте. Девушки позировали, «шли на камеру», в руках у Чеховой была собака. Внезапно видео оборвалось. Ведущая потом написала, что процесс чуть было не закончился печально. Подробности она не раскрыла.

Чехова всегда выглядит эффектно, ее образы всегда искусно подобраны. Дизайнером, имиджмейкер, создатель авторской бижутерии Виктория Гузеева в беседе с РИАМО рассказала, сколько нужно потратить, чтобы выглядеть модно.