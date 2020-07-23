Медики рассказали о неожиданных изменениях в телах умерших от коронавируса

Москва, 23 июля. Серия вскрытий, сделанных патологоанатомами из американского университета LSU Health, показала, что новый тип коронавируса, вероятно, не вызывает типичное поражение сердца, как считалось ранее, а воздействует на орган иначе. О неожиданных изменениях в телах умерших от COVID-19 рассказал EurekAlert профессор Ричард Вандер Хайде.

Исследователи высказали несколько теорий относительно болезни, которые требуют дальнейшего изучения. Хайде считает, что это поможет лучше понимать опасную инфекцию и, следовательно, назначать эффективное лечение.

Патологоанатомы установили, что коронавирус вызывает гибель отдельных клеток в сердечной мышце. При этом SARS-CoV-2, в отличие от первого коронавируса SARS, отсутствует в клетках сердечной мышцы. Эксперты смогли обнаружить инфекцию в клетках мелких кровеносных сосудов.

Вскрытие делали 22 пациентам в возрасте от 44 до 79 лет, умершим от коронавируса.

Российские медики ранее объяснили достаточно скорое появление вакцины от коронавируса. Отмечается, что на разработку препарата ушло около двух недель.