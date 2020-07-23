Перенджиев: уверенные в себе разносчики инфекции полетят в Турцию

В Турции зафиксировали прирост заболевших коронавирусной инфекцией, всего на данный момент в стране более 222 тысяч зараженных. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что ввиду отсутствия договора между странами об «антивирусной безопасности» гражданам лучше воздержаться от поездок за границу.

Напомним, Турция ведет переговоры о возобновлении авиасообщения с Россией — после нескольких месяцев запретов на выезды и перелеты в другие страны турецкие курорты ожидают небывалого притока туристов. Стоит ли уже мчать за билетами и изучать ближайшие туры, рассказал Александр Перенджиев. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал о беседе, которая в свете последних новостей произвела на него впечатление.

«У нас никогда особо сознательными граждане не были — помню, разговор услышал в электричке, это было еще во времена строгих мер, когда обязательно было ношение масок и перчаток. И еще была запрещена торговля, а он торговал, да еще и не один. И вот женщина к нему подходит и спрашивает, а чего это он так? А он говорит: «Я в себе уверен». Вот такие граждане у нас являются потенциальными уверенными в себе разносчиками инфекции. И именно такие уверенные в себе как раз и полетят в Турцию», — утверждает эксперт.

Он предложил властям стран, возобновляющим авиасообщение, заранее договориться о мерах безопасности в сфере здравоохранения и убедиться, что прилету и во время вылета пассажиров самолета будут проверять на COVID-19, салон воздушного транспорта будет проходить обеззараживание, а в случае выявления инфекции заболевших поместят на карантин неподалеку от аэропорта.

«Пора ставить вопрос о том, что граждане летят отдыхать в страну, с которой заключен или не заключен договор о взаимодействии в сфере противоэпидемиологической безопасности. Я, конечно, не тот человек, который будет «пущать-не пущать», но думаю, нужно выстраивать систему антивирусной безопасности не только внутри страны, но и с другими государствами. Если страна хочет, чтобы в нее летели наши туристы, давайте эти договоры заключать. А то человек может втихую лететь в самолете, и он же никого не предупредит, если там в Стамбуле в аэропорту не будут проверять! Во-первых, он заразит всех на борту — самолет зараженный прилетит. Во-вторых, еще и масса людей разбежится по всей России дальше заражать. Поэтому пока нет системы этой, лучше попросить граждан воздержаться от посещений стран, где всплески заражений», — считает Александр Перенджиев.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на директора Четвертого Европейского департамента МИД России Юрия Пилипсона сообщало, что режим въезда россиян на территорию Турции будет зависеть от стабилизации эпидемиологической обстановки в стране. В настоящее время в российских ведомствах рассматривают предложение Анкары о возобновлении авиарейсов. Пока что в Турцию россияне могут отправиться только для ухода за близкими родственниками, на лечение или для учебы и работы.