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Захарова рассказала о подготовке встречи России и Франции в формате «2+2»

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Захарова рассказала о подготовке встречи России и Франции в формате «2+2»

Москва, 23 июля. Россия и Франция прорабатывают предстоящую встречу министров иностранных дел и обороны в формате 2+2, которая состоится в Париже. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что визит глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова во Францию может состояться в августе.

«Действительно, такая встреча прорабатывается. Предполагается, что в порядке очередности она пройдет в Париже, а вот дата еще не определена», — рассказала Захарова.

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Источник: РИА Новости
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