Захарова рассказала о подготовке встречи России и Франции в формате «2+2»

Москва, 23 июля. Россия и Франция прорабатывают предстоящую встречу министров иностранных дел и обороны в формате 2+2, которая состоится в Париже. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее сообщалось, что визит глав Минобороны и МИД Сергея Шойгу и Сергея Лаврова во Францию может состояться в августе.