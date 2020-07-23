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Момент взлета ракеты «Союз-2.1а» попал на видео

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Момент взлета ракеты «Союз-2.1а» попал на видео

Байконур, 23 июля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-15» успешно стартовала с космодрома Байконур. В Сети появилось видео запуска.

«Прогресс МС-15» доставит на МКС топливо, продовольствие, оборудование, медикаменты, одежду и воду.

Космический аппарат достигнет конечной точки полета по сверхбыстрой схеме. Ожидается, что с момента старта до стыковки с МКС корабль дважды обогнет Землю, проделав путь продолжительностью 3 часа 21 минута.

В текущем году российский грузовой корабль запущен уже во второй раз.

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Источник: Twitter
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