Момент взлета ракеты «Союз-2.1а» попал на видео

Байконур, 23 июля. Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-15» успешно стартовала с космодрома Байконур. В Сети появилось видео запуска.
«Прогресс МС-15» доставит на МКС топливо, продовольствие, оборудование, медикаменты, одежду и воду.
До стыковки грузового корабля #ПрогрессМС15 с Международной космической станцией остается 2,5 часа! ????????— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 23, 2020
А пока предлагаем посмотреть повтор пуска с основными моментами полета: pic.twitter.com/Msgmqn1zur
Космический аппарат достигнет конечной точки полета по сверхбыстрой схеме. Ожидается, что с момента старта до стыковки с МКС корабль дважды обогнет Землю, проделав путь продолжительностью 3 часа 21 минута.
В текущем году российский грузовой корабль запущен уже во второй раз.