РПЛ объявила дату старта чемпионата России

Москва, 23 июля. Российская премьер-лига объявила дату начала нового сезона чемпионата России по футболу. Первые матчи пройдут во вторые выходные августа.

«Новый сезон РПЛ начнется в уик-энд 8-9 августа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательная структура календаря будет утверждена Исполкомом 24 июля.

Чемпионом России сезона 2019/20 стал петербургский «Зенит». Команда с города на Неве досрочно завоевала титул победителя — сине-бело-голубые по итогам первенства набрали 72 очка.

Второе место занял московский «Локомотив» (57), третья строчка у «Краснодара», который отстал от железнодорожников на пять очков, указал НСН.