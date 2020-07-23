Кусты земляники незаслуженно остаются без внимания дачников после сбора ягод с них — правильный уход за ними обеспечит добросовестных огородников щедрым урожаем в следующем году. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказала автор книг по садоводству и огородничеству Октябрина Ганичкина.

«Самое время уделить внимание этой замечательной культуре, — отметила собеседница ФАН. — Примерно до 1 августа собираются ягоды с поздних сортов, а затем нужно обязательно прополоть кустики — и делать это как можно чаще, не запуская землянику».

Эксперт назвала препарат, который может позволить дачникам получить отдохновение от этого тяжелого труда на грядке — им оказался послевсходовый селективный гербицид «Лорнет», способный справиться даже с трудноискоренимыми видами сорной травы.

«Он создан специально для земляники и газона — убивает там все сорняки, — посоветовала садовод-писатель. — Но только не надо лить его прямо на кусты — пройдитесь им между рядов ваших растений, именно это пространство забивается «нежелательными гостями».

По ее словам, у некоторых огородников есть дурная привычка забывать к августу о землянике, «перебегая» на другие ягодные культуры, активно зреющие в это время: малину, смородину, ежевику.

«Это приводит к тому, что после обильных дождей грядки зарастают, и никто ими не занимается, — заметила Ганичкина. — Так что «Лорнет» вам в помощь. Если же не хотите связываться с гербицидами, то советую прополоть кусты и дать им очень богатую подкормку — она потребуется для зарождения у вашей культуры генеративных органов (цветочных почек) на следующий год. Не сделаете этого — ждите снижения урожайности».

В качестве подкормки собеседница ФАН посоветовала удобрение «Эффектон» — оно продается в литровых бутылках и очень густое.

«Можно целый стакан взять, на 10 литров воды развести и разлить под кустики, — сказала эксперт. — Есть природный стимулятор роста «Гумат калия», он используется специально для плодово-ягодных культур: 3 столовых ложки также на 10 литров. Я советую также использовать жидкое минеральное удобрение «Интермак Огород» (очень сильное, созданное под нужды клубники и земляники): 2 столовые ложки на ведро – и на следующий год вы сами удивитесь своему богатому урожаю»

Писательница рекомендует срезать большие листы у трехлетней земляники — особенно, если заметно, что они больные. Важно сделать это именно сейчас, до или после проведенной подкормки растений.