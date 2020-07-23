Жириновский назвал два сценария развития дела Фургала

Москва, 23 июля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пообещал добиться помилования Сергея Фургала, обвиненного в организации покушений и убийств на Дальнем Востоке.

По словам Жириновского, в процессе над бывшим губернатором Хабаровского края возможны два сценария. Либо суд не найдет необходимых улик и Фургала освободят, либо его могут признать виновным, несмотря на истечение сроков давности по некоторым эпизодам, пишет «ФедералПресс».

«Но мы добьемся, — обещаю вам это, — чтобы указом президента Сергей Фургал был помилован», — сказал Жириновский в эфире в Instagram.

В начале июля Сергея Фургала задержали в Хабаровске по подозрению в организации покушений и убийств на ряд бизнесменов на Дальнем Востоке в 2004-2005 годах. Экс-главу Хабаровского края отправили в Москву, он находится в СИЗО до 9 сентября, указал Infox.ru.

Президент России Владимир Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия и назначил Михаила Дегтерева временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, пишет Deita.ru.