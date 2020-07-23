Захарова обвинила Запад во вмешательстве в дела Белоруссии

Москва, 23 июля. Принятие резолюции Совета ООН по правам человека касательно ситуации в Белоруссии представляет собой вмешательство во внутренние дела независимого государства накануне выборов президента. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свете документа, принятого по инициативе Брюсселя, дипломат напомнила о «непрекращающемся потоке» бездоказательных обвинений в адрес России по поводу якобы вмешательства в иностранные выборы.

«Вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное, реальное, а не мнимое вмешательство во внутренние дела суверенного государства посредством инициирования таких решений совета. Мы считаем такой подход недопустимым», — подчеркнула Захарова во время брифинга.

Напомним, выборы президента Белоруссии запланированы на 9 августа.