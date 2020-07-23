Захарова сообщила об отказе США предоставить список заключенных россиян

Москва, 23 июля. Госдепартамент США игнорирует запросы России предоставить полный список граждан РФ, заключенных на американской территории, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Соответствующие обращения посольства в Госдепартамент с просьбой предоставить поименный список российских граждан, находящихся под следствием или отбывающих наказание в американских тюрьмах, традиционно остается без ответа», — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Вашингтон сознательно уклоняется от обязанностей, возложенных на него двусторонней Консульской конвенцией 1964 года. Подписавшие конвенцию страны обязались уведомлять об аресте или задержании граждан второго государства.

Захарова отметила, что в других странах «наблюдаются определенные позитивные сдвиги» в отношении россиян. Дипломат напомнила, что ранее Азербайджан амнистировал одного россиянина, а 21 гражданину РФ сократили сроки наказания.

Ранее Захарова отреагировала на нападение полиции США на журналистов Первого канала. Она подчеркнула, что агрессивные действия американских силовиков в отношении российских журналистов являются недопустимыми.